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Endonezya'ya ait 53 asker taşıyan denizaltı kayboldu

53 askerle denize dalan ve bir daha haber alınamayan denizaltı için arama operasyonu başlatıldı, Endonezya komşuları Avustralya ve Singapur'dan yardım istedi.

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Endonezya ordusu, içerisindeki 53 askerle kaybolan denizaltı için arama çalışmaları başlatıldığını resmen açıkladı.

Reuters haber ajansına bilgi veren bir askeri yetkili, Bali adası açıklarında tatbikat yapan KRI Nanggala-402 model denizaltının kaybolduğu bilgisini verdi.

Yerel medya, denizaltının Çarşamba sabahı Bali'nin kuzeyinden yaklaşık 100 kilometre açıkta kaybolduğunu aktarıyor. Bazı haberlerde, derin sulara dalan denizaltıyla irtibatın koptuğu belirtiliyor.

Endonezyalı yetkililer ayrıca Avustralya ve Singapur'un denizaltıyı arama çalışmalarına yardım etmesini istedi ancak henüz iki ülkeden bir yorum yok.

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