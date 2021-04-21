BIST 1.349
DOLAR 8,17
EURO 9,83
ALTIN 467,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var

Konya'da kamyonet ve minibüs çarpıştı! Feci kazanın görüntüsü ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı

KONYA’da kavşakta çarpışan kamyonet ve minibüsün devrilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Abone ol

Kaza, dün 13.46 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Organize Sanayi Mahallesi 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 410. Sokak’tan gelen kamyonet ile 413. Sokak’tan gelen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ve minibüs savrularak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kavşağa hızla giren kamyonet ve minibüsün çarpıştıktan sonra savrularak devrilmesi yer alıyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Antalya'da taş atınca hayatının şokunu yaşadı! Köpek yerine 3 bin TL'ye bunu alın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kadir Gecesi ne zaman 2021 Hz. Muhammed'in özel Kadir Gecesi duası
İstanbul'da şişkinlik sanıp hastaneye gitti gerçeği öğrenince şok oldu!! 2 saatte çıkarıldı
Şampiyonlar Ligi kupası İstanbul'da görücüye çıktı
İkinci eşinin iğrençliğini öğrendi! Kızı tacize uğrayan anne: Çocuklara uzanan eller kırılsın
Küme düşen Schalke04'e yumurtalı tepki
Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemesi kaç para 2021 son bilgi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın amcası vefat etti
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu: Montrö, şeffaf ve tarafsız uygulanmaya devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Engin Altay hakkında suç duyurusu
Antalya'da bakılması için bıraktığı çocuğunu bir daha arayıp sormadı
Yorumlar