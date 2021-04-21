YouTube Kids Türkiye başladı! 13 yaş altı çocuklara özel Youtube kanalı

YouTube’un çocuklara özel uygulaması YouTube Kids, Türkiye’de hizmete sunuldu. YouTube Kids çocukların yeni içerikleri ve ilgi alanlarını keşfetmelerini daha eğlenceli ve daha güvenli hale getiriyor. Ebeveynlere de bu dijital deneyimi özelleştirmek için kullanımı kolay denetim araçları sunuyor.

Abone ol

YouTube’un çocuklara özel uygulaması YouTube Kids, Türkiye’de hizmete sunuldu. YouTube Kids’in Türkiye lansmanı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği ile Google Türkiye yetkililerinin katılımıyla bugün düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleşti. YouTube Kids çocukların dijital dünyada eğlenmesini, keşfetmesini, öğrenmesini daha güvenli hale getirip yerel içeriklerle destekleyen bir uygulama. Uygulama, ebeveynlere çocuklarının bu dijital deneyimini özelleştirmek için kullanımı kolay denetim araçları sunuyor.

13 yaş altına Youtube Kids



On üç yaş altı çocuklar için geliştirilen YouTube Kids tamamen onların kullanımına özel tasarlanmış ve YouTube’dan ayrı bir web sitesi, Android ve İOS cihazlar için ayrı bir mobil uygulaması olan yepyeni bir video izleme platformu. YouTube Kids’in geniş içerik havuzu, yaş grubuna göre 4 yaş altı, 5-7 yaş arası ve 8-12 olarak kategorize edildi. Çocuklar YouTube Kids’de yer alan kanallar, çalma listeleri ve yepyeni içerikler aracılığıyla öğreniyor ve eğlenme olanağı buluyor. YouTube Kids altında sunulan çeşitli kategorilerden bazıları ise şöyle: Öğrenme & Hobiler, Sanat & El Sanatları, YouTuberlar & Aile Vloggerları, Müzik & Dans, Oyuncak & Oyun.

YouTube Kids'de çocuk içerikleri var

Her ailenin farklı, her çocuğun ilgi alanının özgün olduğu bilinciyle geliştirilen YouTube Kids, kullanıma sunulduğu birçok ülkede ebeveynler ve çocuklar tarafından en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer alıyor. Çocukların sağlıklı dijital alışkanlıklar edinmesinde destek olan uygulama, Türkiye’deki çocukların yakından tanıdığı, sevdiği Sevimli Dostlar, Kral Şakir, Pepee ve Niloya gibi yerel ve kültürel olarak duyarlı ve alakalı içeriklerle ailelerle buluşuyor.

Aileye Özel Deneyim Olanağı

YouTube Kids ebeveynlere, her ailenin kendisi için doğru deneyimi seçebilmesi için bir dizi kullanımı kolay denetim özelliği de sunuyor. Anne-babaların çocuklarının YouTube Kids deneyimini yönetilmesine imkan sağlayan özellikler arasında şunlar yer alıyor:

Kişiselleştirilmiş profiller: Bu özellik, ebeveynlerin çocukları için ayrı profiller yaratmasına izin veriyor. Böylelikle, farklı yaşlardan ve farklı ilgi alanlarına sahip çocuklar için ayrı izleme tercihleri ve tavsiyeleri oluşturulabiliyor.

Ebeveyn onaylı içerik: Çocuklarının hangi içerikleri izleyebileceği konusunda tam kontrol sahibi olmak isteyen ebeveynler için ise YouTube Kids’in “Yalnızca Onaylı İçerik” modu öne çıkıyor. ‘Yalnızca Onaylı İçerik’ modu seçildiğinde çocuklar sadece ebeveynlerinin manuel olarak seçtiği ve onayladığı videoları veya kanalları izleyebiliyor.

Aramayı kapatın: Arama kapatıldığında, çocuğunuz video arayamıyor ve sadece belirli bir kanaldaki/kanallardaki videoları izleyebiliyor.

Dahili zamanlayıcı: Dahili zamanlayıcı sayesinde, ebeveynler çocuklarının ekran karşısında geçirdikleri süreyi kolaylıkla belli sınırlar içinde tutabiliyor. Oturum bittiğinde, çocuk uygulama tarafından bilgilendiriliyor.

Kanal veya İçerik Engelleme: Ebeveynler, tek bir tuşa tıklayarak belirli kanalları ve içerikleri engellemeyi seçebiliyor.

Google’dan çocuklar için daha güvenli bir dijital dünya

Google Türkiye, 2006 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve STK'larla işbirlikleri çerçevesinde dijital vatandaşlık, çocukların internette güvenliği, dijital ebeveynlik konularında pek çok proje ve program yürütüyor. Google Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Pelin Kuzey, çevrimiçi gerçekleşen YouTube Kids lansmanında konuyla ilgili olarak şunları dile getirdi:

“Bugün, bu alandaki çabalara bir halka daha ekleyerek YouTube Kids’in renkli dünyasını çocuklarımızla buluşturuyoruz. YouTube Kids uygulamasının, her yaştan çocuğun tüketebileceği çocuk içeriklerinin yanı sıra çeşitli ebeveyn denetimleri ile Türkiye'deki ebeveynlere ve çocuklara uzun süredir bekledikleri daha güvenli aile eğlencesini sunacağına inanıyoruz.”

Tamamen çocuklara özel bir platform

Yapılan araştırmaların, küresel ölçekte her üç internet kullanıcısından birinin 18 yaşından küçük olduğunu ortaya koyduğunu ifade eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

*“Çocukların internette ziyaret edeceği web siteleri, izleyeceği video kanalları ebeveynlerin denetiminde olmalı. YouTube Kids buna çok güzel bir örnek. Tamamen çocuklar için tasarlanmış bir video platformu olması sebebiyle özellikle 3-13 yaş arası çocukların yeni şeyler keşfedebilecekleri bir ortam sağlıyor. Çocuklarımız için çok faydalı bir araç olan YouTube Kids’i, bir 23 Nisan armağanı olarak Google ile birlikte kendilerine sunmuş oluyoruz.”

Türkçe YouTube Kids’e Google Play Store ve App Store uygulama mağazalarından veya web tarayıcı ile https://www.youtubekids.com/ adresinden erişilebiliyor.