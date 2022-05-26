Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan buluştu! Babacan ve Davutoğlu neler konuştu?

6'lı Masa'da sıkıntı yaşayan iki lider bugün bir araya geldi. Siyasi parti liderleriyle görüşmelerine devam eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a ziyarette bulundu.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, siyasi parti genel başkanları ile görüşmelerini sürdürüyor. Davutoğlu, ilk olarak dün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İYİ Parti Genel Merkezi’nde görüşmüştü.

Bugün de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya geldi. İki genel başkan basına görüntü vermelerinin ardından baş başa görüştü.

Görüşmede neler konuşulduğuna dair ise herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin'in Uysal'ın "suç ortakları" açıklamasından sonra Babacan ve Davutoğlu, 6'lı Masa'da rahatsız olmuş ve Ali Babacan, kendi başlarına seçim kararı aldıklarını duyurmuştu.