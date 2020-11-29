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Adana Demirsporlu Anıl Karaer'den top toplayıcı çocuğa skandal hareket

Adana Demirsporlu Anıl Karaer, Ankara Keçiörengücü maçında top toplayıcı çocuğa yaptığı skandal hareket sonrası kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

ANKARA Keçiörengücü ile Adana Demirspor arasında oynanan mücadelede futbolseverlerin tepkisini çeken bir olay yaşandı.

Adana Demirspor forması giyen Anıl Karaer, karşılaşmanın uzatma dakikalarında taç atışı kullanacağı esnada topu kendisine hızlı bir şekilde vermeyen top toplayıcı çocuğun üstüne doğru sert bir vuruş yaptı.

Bu vuruşun ardından top toplayıcı çocuğa küfür de eden Karaer'e ev sahibi ekibin yedek kulübesi sert tepki gösterdi.

Direkt kırmızı kart gördü

Bu davranışı sonrası direkt kırmızı kart gören Anıl Karaer, oyun dışında kalırken; sosyal medyada tecrübeli futbolcuya sert eleştiriler yapıldı.

Ankara Keçiörengücü, sahasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederken; puanını 21'e yükseltti. Adana Demirspor ise 18 puanda kaldı.
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