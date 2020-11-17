Trabzonspor'da yeni teknik direktör Abdullah Avcı, ilk olarak kendisine bu görevi verdikleri için yönetime teşekkür etti. Avcı, Trabzonspor taraftarına da seslenirken Bordo-mavili ekibin hedefleri hakkında konuştu.

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Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Dingin denize değil Trabzon'un dalgalı denizine çıktım. Başarılı olup olmayacağımı hep beraber göreceğiz." dedi. "Trabzonspor tarihinde güzel yerde anılmak istiyorum." diyen Avcı, "'Trabzon'a gelirken çok sert bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' dediler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum. Ben de bir Karadeniz çocuğuyum. Bunu unutmayın. Trabzon'a gelmeme vesilen sayın başkan Ahmet Ağaoğlu'na beni daima destekleyen ve cesaretlendiren Ertuğrul Doğan'a Mehmet Yiğit Alp'e ve tabii ki yönetim kuruluna teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Arzulu, duygulu, kazanma alışkanlığı oluşturan bir takım izleteceklerinin altını çizen başarılı teknik adam, "Takım savunmasını doğru yaptığımız takdirde diğer opsiyonlara geçeceğiz. Trabzonspor yarışmak zorundadır. Kazanma alışkanlığını yakaladığımızda daha pragmatik, geçişleri yapan bir takım olacağız. Mevcuttan maksimal nasıl verim alıyorsun, önce bu. Sonucu aldıktan sonra oyunda zaman zaman değişiklikler yapacağız." ifadelerini kullandı.

"Kaybetmeyi kabul etmeyen bir takım olması gerekiyor"

Futbolun iyileştirme gücü olduğunu söyleyen Abdullah Avcı, "Futbol topu bir çekim alanıdır. Orada yakınlaşma ve uzaklaşmayı futbolcu düşünmüyor. Covid sürecini kestirmek mümkün değil. Biz tedbirleri alıp dimdik ayakta durmak zorundayız. Burası Trabzon. 61 numaralı oyuncular her yerde oynuyor. Alt yapıdan 5 oyuncuyu kadroya aldım. U19 takımı da bizimle antrenmanlar yapacak. Bu back up'u da hazır tutmamız lazım. Kaybetmeyi kabul etmeyen bir takım olması gerekiyor. Geçen sene maçta öne geçip 30-32 puan kaybeden bir takım var. Takım savunması ile ilgili çalışmaları net bir şekilde yaptık. Oyuncu grubunun büyük bir kısmı doğru yanıt verdi." şeklinde konuştu.

"Karadeniz insanı sabırsız ben de sabırsızım: Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Klopp ilk senelerinde kaçıncı bitirdi? Alex Ferguson 6 sene başarılı sağlayamadı ama sonunda dünya markası oldu. Bu kadar süre istemiyorum. Kısa sürede elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Önümüzdeki sene hedefleri açıklayacağım. Trabzonspor taraftarının gücünü biliyorum. Özellikle Trabzonspor taraftarı bu işin içinde olduğunda nasıl ivme kazandırdıklarını biliyorum. Sabırlı olsunlar. Destekleri ve duyguları için teşekkür ediyorum. Karadeniz insanı sabırsız. Ben de sabırsızım." dedi.

"Kavga mı, savaşmak mı, mücadele mi?"

Türk futbolunun kendisine çok şey verdiğinin altını çizen Avcı, "Ben de Türk futboluna bir şeyler vermeye çalışıyorum. Buna kavga mı, mücadele mi, savaşmak mı diyorlarsa, o şekilde ifade etsinler. Trabzonspor'dan gelen teklif her teknik adamı heyecanlandırır. Özkan Hoca da bana teklif yapmıştı. Ondan önce de teklif gelmişti. Bu üçüncü oluyor. Trabzonspor'un teklifi her teknik adamı heyecanlandırır, keyif verir. O zaman şartlar oluşmadı. Kısmet bugüneymiş. Trabzonspor hep iyi teknik adamlara teklif yapmıştır. Şimdi bana gelmiştir. İlk teklif geldiğinden bu yana buranın büyüklüğünü hissediyorsun. Umarım bunun karşılığını vereceğiz. Takımın fiziksel durumu için bundan önce çalışan Ünal Hoca'ya, Hüseyin Hoca'ya ve Edie Hoca'ya teşekkür ediyorum. Enkaz devralmadık. Yaptıkları hizmetlerden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Sıra bizde." ifadlerini kullandı.

Trabzonspor'un önemli bir kaynak olduğunu söyleyen başarılı çalıştırıcı, "Gelir gelmez 5 oyuncu benimle antrenmanlar yapıyor. Şu ana kadar doğru veriler verdiler. Dingin denize değil Trabzon'un dalgalı denizine çıktım. Başarılı olup olmayacağımı hep beraber göreceğiz Hakemden şikayetçi olduğum gün, oyuncu kötü oyununun arkasına sığınıyor. Oyunu neden kazandık veya kaybettik ona odaklanacağım. Öne geçen takımın 32 puan kaybetmesini takım savunması iyidir diye değerlendiremeyiz. Bunun 3'te 1'i olsaydı, ligi daha farklı bitirebilirdi. Önemli olan beraber savunma yapabilmek. Hücum anlamında daha aktif olacak." dedi.

"Trabzonspor herkese teklif yapmaz"

Birçok takımdan teklif aldığının altını çizen Abdullah Avcı, "Trabzonspor, herkese teknik direktörlük teklifi yapmaz. Bu teklif gelince gururunuz okşanır. Antalyaspor değil konu, birçok takımdan teklif aldım. Ama Trabzonspor teklif yapınca uyuyamazsınız." dedi.