Dinleyici yazıyor Eflatun ve Tanzer Gümüş besteliyor! Beste Dükkanı'nda doyasıya müzik keyfi

Kafa Radyo’da 'Beste Dükkanı' adlı programda, Eflatun ve Tanzer Gümüş isimli iki sanatçı her Perşembe dinleyicilerden gelen şarkı sözlerini canlı olarak besteye çeviriyor.

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Beste Dükkanı her Perşembe Kafa Radyo’da muazzam bir müzik keyfi yaşatıyor. Programda, dinleyicilerinden gelen şarkı sözleri besteleniyor. Canlı yayında gelen istekler Eflatun ve Tanzer Gümüş'ün sesinden sevdiklerinize ulaşıyor. Programı sunmakla beraber yapımcılığını da üstlenen Eflatun ve Tanzer Gümüş bunun bir sanat iddiasından çok herkesin bir şarkısı olmalı mottosu ile yola çıktıklarını ifade ediyorlar.

Evdeki kedinize balkondaki sardunyanıza uzaklarda sizi bekleyen sevdiklerinize veya iyi ki hayatımdasın dediğiniz, değer verdiğiniz kişilere ithafen yazdığınız iki satırınız varsa 'Beste Dükkanı’na göndererek sevdiklerinize ulaştırabilirsiniz.

Öte yandan programa gelen bir hayli ilginç şarkı sözleri ve aşk şiirleri kadar Unsuz Kek , Karışık Çerez Tabağı gibi 3'üncü yeniler tadında şarkı sözleri de besteleniyor. Programa gelen yoğun ilgi nedeniyle bugünlerde Beste Dükkanı ekibi bu performanslarını sahneye de taşımaya hazırlığında.

Pandemi sonrası bu radyo performansını canlı canlı sahnede yapma fikri Eflatun ve Tanzer Gümüş ikilisinde çok büyük heyecan uyandırırken 'canlı beste' anına tanıklık edenler dakikalar içinde gösterilen müzik şöleninde eşsiz bir deneyimin tadına varıyor.

Başarının sırrı ne? Sorusuna mütevazi yanıt

Besteleri daha önce okuyup çalışıp öyle ürettikleri üzerine mesajlar aldığı yönünde mesajlar gelse de ikili başarısını kısa sürede kanıtlıyor. İki sanatçı da, dinleyicilerden gelen 'Bu kadar hızlı ve kaliteli şarkı yazmanın sırrı nedir?' sorusuna birikim ve şarkılarla geçen uzun yıllarından bahsederek yanıt veriyor. Beste Dükkanı adı altında online olarak söz ve beste yapma dersleri ile pek çok öğrenci yetiştirdiklerini belirten iki sanatçı müzik sektörüne yeni besteci ve söz yazarlarını da kazandırmayı amaç edindiğini ifade ediyor.

Her Perşembe saat 21'de

Sizin de yazdığınız iki mısranız varsa onların deyişiyle 'balkondaki çiçeğinize bile olsa' bir şarkım olsun fikrindeyseniz Perşembe akşamları saat 21:00’da Kafa Radyo Beste Dükkanı’nı takip edin. Unutmayın; sizin yazdığınızı onlar besteliyor.