BIST 1.408
DOLAR 8,06
EURO 9,65
ALTIN 456,55
HABER /  DÜNYA
ADV Ramazan'da umut var
ADV Kazancımız Allah için verdiğimizdir

ABD'de FedEx tesisine silahlı saldırı! Saldırgan intihar etti vurulanlar var

ABD'nin Indianapolis'teki bir FedEx tesisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın birkaç kişiyi vurduktan sonra intihar ettiği bildirilirken saldırıda can kayıpları olduğu belirtiliyor...

Abone ol

Reuters'ın geçtiği son dakika gelişmesine göre, ABD'nin Indianapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Amerikan ABC kanalında yer alan habere göre, olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı birden fazla kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Yapılan ilk resmi açıklamada saldırı nedeniyle yaralılar olduğu bilgisine yer verildi. Resmi kaynaklar henüz saldırıda can kaybı sayısını açıklamadı. Saldırı nedeniyle yaralananların bölgedeki hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Gelen ilk bilgilere göre, saldırı kentteki FedEx tesisinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin kısa süre içinde olay ile ilgili resmi açıklama yapacağı duyuruldu.

FedEx'ten CNN International'a yapılan yazılı açıklamada saldırının söz konusu tesiste gerçekleştiği bilgisi doğrulandı.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
MERO aslen nereli MERO kimdir gerçek adı ne kaç yaşında?
Kahramanmaraş'ta korkunç kaza! Otomobil hurdaya döndü
Gıdada taklit ve tağşiş yapana para cezası! Resmi Gazete'de yayımlandı
Çanakkale Bozcaada'da dümen arızası yapan kargo gemisi karaya oturdu
7 emekli amiralin evinde arama yapıldı ifadeye çağrıldılar
Şevket Çoruh kaç yaşında aslen nereli kızının annesi kimdir?
Doğu Perinçek'ten dikkat çeken Abdullah Öcalan iddiası! Dedirtirler ona
Çiftlik evinde dehşet! Dövmeye çalıştığı kadın tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
Kırıkkale'de feci kaza! Kamyon ile kamyonet çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Cüneyt Çakır'ın yönettiği Slavia Prag ile Arsenal maçında büyük skandal!
Yorumlar