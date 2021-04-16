ABD'nin Indianapolis'teki bir FedEx tesisine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın birkaç kişiyi vurduktan sonra intihar ettiği bildirilirken saldırıda can kayıpları olduğu belirtiliyor...

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Reuters'ın geçtiği son dakika gelişmesine göre, ABD'nin Indianapolis kentinde meydana gelen silahlı saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Amerikan ABC kanalında yer alan habere göre, olay yerine gelen polis ekipleri saldırıyı birden fazla kişinin öldüğü bilgisini paylaştı.

Yapılan ilk resmi açıklamada saldırı nedeniyle yaralılar olduğu bilgisine yer verildi. Resmi kaynaklar henüz saldırıda can kaybı sayısını açıklamadı. Saldırı nedeniyle yaralananların bölgedeki hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü açıklandı.

Gelen ilk bilgilere göre, saldırı kentteki FedEx tesisinde meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçlerinin kısa süre içinde olay ile ilgili resmi açıklama yapacağı duyuruldu.

FedEx'ten CNN International'a yapılan yazılı açıklamada saldırının söz konusu tesiste gerçekleştiği bilgisi doğrulandı.