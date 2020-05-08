ABD'de AVM otoparkında 3 kadın tekme tokat birbirine girdi!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan Atlanta şehrinde salgına yönelik normalleşme çerçevesinde alışveriş merkezleri kısmi olarak açılmaya başladı. Marketin otoparkın 3 kadın arasında kavga çıktı.

O anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, yerde kavga eden iki kadın ve bir de onları ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi görüldü. Aynı anda da başka bir kadının da yerdeki kadınlardan birine şiddet uygulamaya çalıştığı görüldü.

Kadınlardan birine tekme attı

Tam bu sırada ise bir adam olaya dahil olarak kadınlardan birine tekme atarak yerdeki kadından uzaklaştırıyor. Güvenlik görevlisine de müdahale eden adam, yerdeki kavga eden kadınlardan birini kaldırıp, onunla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor.