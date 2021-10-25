A Haber'de yayınlara ara verdi! Erkan Tan kötü haberi duyurdu: Sonunda bizi...

Gazeteci ve sunucu Erkan Tan, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı" sözleriyle virüse yakalandığını Twitter hesabından duyurdu.

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A Haber'de Sabah Ajansı programını sunan gazeteci Erkan Tan, koronavirüse yakalandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından kötü haberi paylaşan Tan, "Sonunda hastalık bizi de tuttu. Koronavirüs testi sonucu pozitif çıktı…Aşılarım tam, genel durumum Elhamdüllillah iyidir. Şimdilik soğuk algınlığı belirtileri var. Karantina kuralları gereği televizyon yayınlarına ara vermiş bulunuyorum. ALLAH’ım hasta kullarına şifa bağışla…" ifadelerini kullandı.







Erkan Tan kimdir?

Gazeteci Tan, 6 Ağustos 1967 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası Hikmet Tan ise Şebinkarahisar kaymakam vekilliği, Türkoğlu, Tekman, Foça, Erbaa, Çerkezköy, Altındağ, Osmangazi ve Tirebolu ilçelerinde kaymakamlık, Giresun vali yardımcılığı, Van ve Adıyaman'da da vali görevlerinde bulunduğu için çocukluk ve gençlik yılları bu illerde geçti. İlkokula Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde başladı ve Erzurum'un Tekman ilçesinde sürdürerek İzmir'in Foça ilçesinde ilkokulu bitirdi. Tokat ili Erbaa Ortaokulu'nu tamamladı. 1980 yılında İstanbul Kabataş Erkek Lisesinde eğitimine devam etti, 1984 yılında mezun oldu. 1984 yılında başladığı İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü 1988 yılında tamamladı.