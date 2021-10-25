Masterchef Yargı Yalanlar ve Mumları'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin

Kardeşini öldüren kişinin en yakını bildiği Engin çıkması Ceylin’i tarifsiz bir acıya boğar. İçinde yükselen öfke dayanılmazdır, Ceylin, Engin’i öldürmeye kararlıdır. Ilgaz ise, sezgilerinde haklı çıksa da Ceylin’in yıkılmışlığına dayanamaz ve bir karar verir. Hem Ceylin’i sakinleştirmek hem de, Engin’in katil olduğunu ispatlayabilmeleri için sert de olsa onu durdurmanın kendince bir yolunu bulduğu Yargı reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.