Masterchef Yargı Yalanlar ve Mumları'na fark attı! Reytingde zirve bakın kimin
24 Ekim 2021'in reyting sonuçları Masterchef Türkiye, Yargı, Yalanlar ve Mumları hüsrana uğrattı.
Kardeşini öldüren kişinin en yakını bildiği Engin çıkması Ceylin’i tarifsiz bir acıya boğar. İçinde yükselen öfke dayanılmazdır, Ceylin, Engin’i öldürmeye kararlıdır. Ilgaz ise, sezgilerinde haklı çıksa da Ceylin’in yıkılmışlığına dayanamaz ve bir karar verir. Hem Ceylin’i sakinleştirmek hem de, Engin’in katil olduğunu ispatlayabilmeleri için sert de olsa onu durdurmanın kendince bir yolunu bulduğu Yargı reytingde zirveyi rakibine kaptırdı.
Rabia, Pelin ve Emre'nin son üçe kaldığı yarışmada ismi ilk açıklanan ve elenmekten kurtulan isim Emre oldu. Mehmet Şef daha sonra Masterchef'te elenen ismi açıkladı. Masterchef Türkiye'ye veda eden yarışmacı Rabia oldu. Sevilen program reytingde umduğunu bulamadı.
Koray Kerimoğlu’nun yönettiği Elçin Sangu, Şafak Pekdemir, Burcu Gölgedar ve Ceren Moray’ın 4 yakın arkadaşa hayat verdiği dizi beklenen reytinglere ulaşamadı. Finale hazırlanan dizi reytingde ilk 10'a giremedi.
İşte pazar günü reytingleri...
10 - Hababam Sınıfı (Show TV)