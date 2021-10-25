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29 Ekim ile ilgili şiirler kısa 2-3 kıtalık 29 Ekim şiirleri

29 Ekim ile ilgili şiirler kısa 2-3 kıtalık 29 Ekim şiirleri

Bu sene Cumhuriyet'imizin 98. yılı tüm yurtta çeşitli etkinlik ve törenlerle çoşkuyla kutlanacak. Okullarda ile bu sene Cumhuriyet Bayramı töreni yapılacak. Okuldaki etkinliklerde okumak için öğrenciler 29 Ekim şiirlerini araştırıyor. İşte kısa 2-3 kıtalık 29 Ekim şiirleri ve Atatürk'ün Cumhuriyet sözleri.

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Bu cuma günü yani 29 Ekim'de şanlı Cumhuriyet'imizin 98. yılını kutlayacağız. Cumhuriyet Bayramı'na sayılı günler kala öğrenciler okullardaki törenlerde okumak için 2, 4, 6 kıtalık 29 Ekim şiirleri araştırıyor.  Cumhuriyet Bayramı şiirleri içinde en güzel seçeneklere yer vermek isteyen öğrenciler, Cumhuriyet'in 97. yıl dönümüne özel 29 Ekim ile ilgili şiirlere odaklandı. İşte, bu özel günün önemini hissettiren duygu dolu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı şiirleri.

YAŞASIN CUMHURİYET

Coşkunuz, sevinçliyiz
.Ayrı, gayrı değiliz,
Bütün Türkler hep biriz,
Yaşasın cumhuriyet.

Dünyaya şeref saldık,
Nice ülkeler aldık,
Alnı lekesiz kaldık,
Yaşasın cumhuriyet.

Atatürk kalbimizde,
Yürürüz her gün biz de
Onun çizdiği izde,
Yaşasın cumhuriyet.

Türk, askerdir doğuştan;
Hoşlanırız boğuştan,
Bize anadır vatan,
Yaşasın cumhuriyet...

Yaşasın vatan ana,
Bağlıyız candan ona,
Ne mutlu Türk olana,
Yaşasın cumhuriyet.


CUMHURİYET

Gönül verdik,
Sana erdik.
.Ey hürriyet, Cumhuriyet.
Herkes sever,
Seni över.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.
.Canımızdasın, Kanımızdasın.
Ey hürriyet, Cumhuriyet.

B. Kemal ÇAĞLAR

CUMHURİYET BAYRAMI

.Gündüz herkes neşeli,
Şenlik olur akşamı.
Bayramların güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.

Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram.
Yurtta üç gece, üç gün,
Eğlence var, şenlik var.

Işıklar yanar bütün
Dalgalanır bayraklar.
Her bayramla bir tutmam,
Bu bayram, büyük bayram

Necdet Rüştü EFE

29 EKİM

En güzel günümüzdür,
Demokrasi ürünüdür,
Atatürk'ün eseridir,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Vatandaşın hür sesi,
Vatanımın neşesi,
Kucaklıyor herkesi,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Cumhuriyet kuruldu,
Türk'ün sesi duyuldu,
Törenlerle kutlandı,
Yirmi Dokuz Ekimler.

Fethi BOLAYIR

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