BIST 1.484
DOLAR 9,66
EURO 11,21
ALTIN 560,39
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Bakan Derya Yanık: Yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Bakan Derya Yanık: Yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız

Aile  ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan sosyal yardım ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Yanık, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 başlıkta yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız" dedi.

Abone ol

Bakan Yanık, ekim ayına ilişkin nakdi sosyal yardım programlarıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamındaki ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Bakan Yanık, eşi vefat eden ve yardıma muhtaç kadınların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi kadınlarımıza bu kapsamda toplamda 51,6 milyon TL destek sağlıyoruz" dedi.

Bakan Yanık, zorunlu askerlik hizmetini yürüten, muhtaç er ve erbaşların aileleri ile çocuklarına da 2 ayrı sosyal yardım programı ile destek verdiklerini ifade ederek, bu kapsamda ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yaklaşık 23,5 milyon TL yatıracaklarını söyledi. 

Bakan Yanık, anne, babası veya her ikisi de vefat etmiş, 18 yaş altındaki ihtiyaç sahibi çocuklar için de destekte bulunduklarını kaydederek, bu kişilerin hesaplarına 11,1 milyon TL yatırılacağını söyledi.

Bakan Yanık, tüberküloz ve subakut sklerozan panensefalit (SSPE) kronik hastalığı olan ihtiyaç sahiplerine de nakdi yardım da bulunduklarının altını çizerek, 3,6 milyon TL destekte bulunacaklarını ifade etti.

Kronik hastalık yardım ödemelerinin bugün itibarıyla, diğer ödemelerin de 25-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirten Bakan Yanık, "Böylece ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 5 başlıkta yaklaşık 90 milyon TL sosyal yardım ödemesi yapacağız" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
A Haber'de yayınlara ara verdi! Erkan Tan kötü haberi duyurdu: Sonunda bizi...
A Haber'de yayınlara ara verdi! Erkan Tan kötü haberi duyurdu: Sonunda bizi...
Manisa'da fiyatı 1 TL'ye düştü! Çiğ çiğ yedi: Biz zehir yetiştirmiyoruz
Manisa'da fiyatı 1 TL'ye düştü! Çiğ çiğ yedi: Biz zehir yetiştirmiyoruz
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Türkiye'de ilk defa uygulanacak 4 buçuk milyon öğrenci katılacak
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Türkiye'de ilk defa uygulanacak 4 buçuk milyon öğrenci katılacak
Çocuğunuza okumayı sevdirecek 4 kitap
Çocuğunuza okumayı sevdirecek 4 kitap
Kars'ta televizyonun içinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi
Kars'ta televizyonun içinden çıkanlar görenleri şaşkına çevirdi
İslam Memiş uyardı! Ben olsam bu fiyattan altın almam gram altın fiyatı düşecek
İslam Memiş uyardı! Ben olsam bu fiyattan altın almam gram altın fiyatı düşecek
Muhammed Salah tutulamıyor yeni bir rekorun sahibi oldu
Muhammed Salah tutulamıyor yeni bir rekorun sahibi oldu
28 Ekim'de okullar yarım gün mü perşembe günü öğleden sonra okul tatil mi?
28 Ekim'de okullar yarım gün mü perşembe günü öğleden sonra okul tatil mi?
Onlarca kişiyi öldürdü! Rusya'da koronavirüsün Delta Plus mutasyonu görüntülendi
Onlarca kişiyi öldürdü! Rusya'da koronavirüsün Delta Plus mutasyonu görüntülendi
Büyükçekmece’de korkutan kaza! Araçta can pazarı
Büyükçekmece’de korkutan kaza! Araçta can pazarı