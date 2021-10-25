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Maltepe'de markette yangın paniği

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Maltepe'de markette yangın paniği

MALTEPE'de zincir marketin şubesinde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

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Yangın, saat 12.30 sıralarında Fındıklı Mahallesi Palmiye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki marketin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören çalışanlar durumu bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.  Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken itfaiye yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından yangını söndürdü.  

Mahalle sakinlerinden Saki Kartal, "İtfaiye ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Çok şükür bir sıkıntı olmadı" dedi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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