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1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Temassız ödemeler için yeni gelişme! Yüzde yüz artıyor

1 Temmuz'dan itibaren geçerli! Temassız ödemeler için yeni gelişme! Yüzde yüz artıyor

Temassız kart kullananlar dikkat! Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti güncellendi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre, 1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi.

Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.

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