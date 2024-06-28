Kamil Koç, Brandverse Awards'tan ödülle döndü

Kamil Koç, Brandverse Awards'ta "Karayolları Ulaşım" kategorisinde "Gümüş" ödüle layık görüldü.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar işbirliğiyle hayata geçirilen Brandverse Awards'ta, 2024 yılının kazanan markaları belli oldu. Deloitte Türkiye'nin uzmanlığı ile markaların sosyal medya performanslarının istatiksel olarak sosyal medya marka endeksine göre incelendiği SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde şirketlerin 1 Nisan 2023 – 1 Nisan 2024 döneminde dijitalde yaptıkları tüm kampanya ve iletişim faaliyetleri ele alındı.

Kamil Koç da sosyal medya alanındaki başarılı çalışmalarıyla SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde geçen yılın ardından bu yılda da yine sosyal medyanın "en"leri arasında yer aldı. Şirket, başarılı sosyal medya yönetimiyle Brandverse Awards Karayolları Ulaşım kategorisinde "Gümüş" ödülün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kamil Koç Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Direktörü Jan Sarıgül Işık, dijitalde yenilikleriyle sektöre öncülük ettiklerini belirtti.

Değişen dünyayla birlikte seyahat sektöründe de tüketici davranışlarının önemli bir değişim gösterdiğini belirten Sarıgül, "Bugün artık konfor kadar iletişim araçlarının kullanımı ve bu alanda sunulan imkanlar yolcular için önemli bir tercih sebebi oluyor. Kamil Koç olarak biz de bir taraftan en son teknolojiye sahip çevre dostu otobüslerle yolcularımıza konforlu bir seyahat sunarken, diğer yandan da seyahatlerinin özel anlara dönüşmesine yönelik uygulamaları hayata geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, özellikle dijital yenilikleriyle yolcuların seyahatlerini eşsiz bir deneyime dönüştürmek için çalıştıklarını aktardı.

"Yolcularımızla etkin bir iletişim sağlıyoruz"

Geçen yıl Kamil Koç Multimedya uygulamalarını yol arkadaşlarının hizmetine sunduklarını aktaran Sarıgül, "Çok olumlu geri dönüşler aldığımız bu uygulamayla yol arkadaşlarımıza eğlenceyi kişiselleştirme fırsatı sağladık. Yolcularımız cep telefonlarına indirdikleri uygulama ile haberden belgesele, müzikten spora seyahatleri boyunca diledikleri yayını kendilerine göre özelleştirip, kesintisiz bir şekilde izleyebilme imkanına sahip oldular." açıklamasında bulundu.

Sarıgül, iletişim araçlarını da etkin şekilde kullanmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle sosyal medya araçlarını aktif bir şekilde kullanarak, yolcularımızla etkin bir iletişim sağlıyoruz. Markamızla ilgili haber ve duyuruların yanı sıra yeniliklerimizi, güzergahlarımızdaki güzellikleri de bu kanallar aracılığıyla yol arkadaşlarımızla paylaşıyor, onları da bu güzelliklerin parçası haline getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda bu kanallar üzerinde bize ulaşan görüş, öneri ve istekleri hızlı bir şekilde çözüme kavuşturarak, yolcularımıza en iyiyi sunmaya gayret ediyoruz. Sağladığımız bu online iletişim sayesinde yol arkadaşlarımızla aramızda çok güçlü bir bağ oluşturmuş durumdayız. Yolcularımızın marka sadakatine de pozitif katkı yapan tüm bu çalışmalar sayesinde bugün ülkemizin en çok tercih edilen markası olmanın gururunu yaşıyoruz. Yol arkadaşlarımızı da ekosistemimizin içine kattığımız bu güçlü iletişim stratejimizin bugün ödülle taçlandırılmasından da çok mutluyuz."