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Türksat 6A'nın fırlatılacağı tarih belli oldu!

Türksat 6A'nın fırlatılacağı tarih belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece 00.20'de uzaya göndereceklerini bildirdi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türksat 6A uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.20'de yörüngesine göndereceğiz." ifadesini kullandı. 

Türksat 6A uydusu, ABD Florida'da bulunan SpaceX'e ait Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilecek.

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