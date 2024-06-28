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Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk futbolcu! Jose Mourinho istedi, Ali Koç alıyor

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Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk futbolcu! Jose Mourinho istedi, Ali Koç alıyor

Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen sol bek oyuncusu Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Bu anlaşmadan kısa süre sonra Avrupa basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk futbolcu! Jose Mourinho istedi, Ali Koç alıyor

Yeni sezon hazırlıklarını Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, transferde gaza bastı.

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Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk futbolcu! Jose Mourinho istedi, Ali Koç alıyor

Sarı-lacivertliler, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk futbolcu! Jose Mourinho istedi, Ali Koç alıyor

Mourinho'nun özellikle istediği oyuncuların başında gelen Lazar Samardzic konusunda baskıyı arttıran sarı-lacivertliler, Udinese'ye 20 milyon Euro önerdi.

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Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk futbolcu! Jose Mourinho istedi, Ali Koç alıyor

Tadic ikna etti

Lazar Samardzic ile maaş konusunda da anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Tadic'i devreye sokarak yıldız oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti.

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