Fenerbahçe'ye 20 milyon Euro'luk futbolcu! Jose Mourinho istedi, Ali Koç alıyor
Fenerbahçe, Fatih Karagümrük forması giyen sol bek oyuncusu Levent Mercan ile 4 yıllık anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Bu anlaşmadan kısa süre sonra Avrupa basınında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, transferde gaza bastı.
Sarı-lacivertliler, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Levent Mercan ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Mourinho'nun özellikle istediği oyuncuların başında gelen Lazar Samardzic konusunda baskıyı arttıran sarı-lacivertliler, Udinese'ye 20 milyon Euro önerdi.
Tadic ikna etti
Lazar Samardzic ile maaş konusunda da anlaşma sağlayan Fenerbahçe yönetimi, Tadic'i devreye sokarak yıldız oyuncuyu kısa süre içinde ikna etti.