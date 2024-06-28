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Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Elazığ’da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 5 gözaltı

Elazığ’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 5 şüpheli kişi yakalandı.

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, uyuşturucu madde kullanan şahıslara, sokak satıcılarına, ruhsatsız silah bulunduran ve silah ticareti yapan şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli şahıs yakalanırken, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik tüfek ve 7 adet kartuş, 27 gram metamfetamin maddesi, 3 parça halinde 13,97 gram esrar maddesi, 135 adet sentetik ecza maddesi, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 13 bin 460 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 şüpheli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, 3 şüpheli şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan adli makamlara sevk edildi. 2 şahıs tutuklanırken, birine ise adli kontrol kararı verildi.

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