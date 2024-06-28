Mehmet Şimşek 'başardık' dedi Türk bayrağı emojisi ile paylaştı Türkiye'ye güzel haber

FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle aldığı, gri listeden çıkardı. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajını Türk bayrağı emojisiyle beraber paylaştı

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Mali Eylem Görev Gücü (FATF), bugün gerçekleşen genel kurul toplantısında Türkiye'yi gri listeden çıkarma kararı aldı. FATF, 2021 yılında Türkiye'yi kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede geride kaldığı gerekçesiyle gri listeye almıştı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) araştırmaları, gri listeye alınmanın yabancı bankalar ve yatırımcılarla olan ilişkilerin gerilemesine sebep olduğunu gösteriyor.

Bakan Şimşek'ten "Başardık" mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin FATF'nin Gri Liste'deki durumunun ele alınacağı toplantıda bir sunum yapmak için Singapur'da bulunuyordu.

Şimşek, sosyal medya hesabından 'Başardık' mesajı ve Türk bayrağı emojisi paylaştı. Bu mesaj 'gri listeden çıkıldı' olarak değerlendirildi.

FATF şubat ayında "Türkiye gri listeden çıkma kriterlerini büyük ölçüde karşıladı" demişti

FATF'nin Şubat 2024 Genel Kurulunda, Türkiye'nin kurumun kara para aklama ve terörizmin finansmanı konusunda belirlediği kriterleri karşılamak için eylem planını büyük ölçüde tamamladığına dair ilk tespitini yaptığına yer verilen açıklamada, "FATF, kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele reformlarının uygulanmaya başlandığını ve sürdürüldüğünü, uygulamanın gelecekte de sürdürülebilmesi için gerekli siyasi kararlılığın devam ettiğini doğrulamak amacıyla yerinde bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

Açıklamada, Türkiye'nin AML/CFT sisteminin etkinliğini güçlendirmek için çok önemli reformlar gerçekleştirdiğine dikkat çekilerek, Türkiye'nin özellikle risk temelli kara paranın aklanmasının önlenmesi ve terörizmin finansmanı ile mücadele denetimi yaklaşımını geliştirdiği, ihlallere yönelik yaptırımların ve intifa hakkı gerekliliklerinin caydırıcı olmasını sağlamak için adımlar attığına vurgu yapılmıştı.

FATF tarafından 2023 yılında paylaşılan raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39’unda uyumlu olduğu bildirilmişti.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) bünyesinde 1989'da kurulan FATF, kara paranın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiye ve kuralları belirleyen örgüt konumunda bulunuyor.

Türkiye'nin 1991'de üye olduğu FATF'nin 37 ülke ve 2 kurumdan oluşan toplamda 39 üyesi mevcut. Kurum, 11 Eylül saldırılarının yaşandığı 2001 yılından bu yana terörün finansmanının kontrolü görevini de yürütüyor.