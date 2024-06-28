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Ümraniye'de damperi açılan İSKİ kamyonu bariyerlere çarptı

Ümraniye'de damperi açılan İSKİ kamyonu bariyerlere çarptı

İstanbul Ümraniye'de, damperi açılıp çarptığı bariyerlerin üzerine çıkan İSKİ kamyonundan yola hafriyat dökülmesi nedeniyle Şile Otoyolu'nda yoğunluk meydana geldi.

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İSKİ'ye ait 34 HFJ 383 plakalı kamyonun damperi otoyolun Şile istikametinde henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı.

Kasasındaki hafriyatın yola döküldüğü kamyon, damperin açılmasının da etkisiyle çarptığı bariyerlerin üzerine çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Otoyolun tek şeridi trafiğe kapatıldı, Şile istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Kamyonun otoyoldan kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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