Survivor ünlüler yeni kadrosundaki yarışmacılar kimler?

Survivor 2018 adasında takımların kadrosu yeniden değişti ve ünlüler gönüllüler olarak bundan sonra yoluna devam edecek. Survivor All star kadrosunu dağıtan Acun Ilıcalı takımdan 3 ismi gönüllüler adasına aldı. 4 Nisan itibariyle ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında artık All Star yok onun yerine ünlüler ve gönüllüler takımları var.



Survivor ünlüler yeni kadrosunda kimler var: Survivor all starın dağıtılmasından sonra ünlüler takımının yeni kadrosu şu yarışmacılardan oluşuyor : Adem Kılıççı, Berna Canbeldek, Elif Şadoğlu, Sema Aydemir, Merve Aydın, Mustafa Kemal Kurt, Sahra Işık, Turabi Çamkıran, Ümit Karan ve Yiğit Dikmen.



Survivor ünlüler kadrosunda All Star'dan 3 isim gönüllüler adasına transfer oldu. Bu isimlerde Damla Can, Hilmicem İntepe ve Murat Ceylan olarak açıklandı. Her 3 isim de Survivor adasında hızları ile biliniyorlar. Ünlüler takımının kadrosunda kalan isimler ile yeni gönüller kadrosuna bakıldığında yarışa denge geldiği görülüyor.

Survivor ünlüler gönüllüler yeni kadrosu! 3 bomba isim gitti