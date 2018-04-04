Survivor gönüllüler yeni kadrosundaki yarışmacılar kimler?

Survivor 2018 adasında takımların kadrosu yeniden değişti ve ünlüler gönüllüler olarak bundan sonra yoluna devam edecek. Survivor All star kadrosunu dağıtan Acun Ilıcalı takımdan 3 ismi gönüllüler adasına aldı. 4 Nisan itibariyle ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında artık All Star yok onun yerine ünlüler ve gönüllüler takımları var.

Survivor ünlüler kadrosunda All Star'dan 3 isim gönüllüler adasına transfer oldu. Bu isimlerde Damla Can, Hilmicem İntepe ve Murat Ceylan olarak açıklandı. Her 3 isim de Survivor adasında hızları ile biliniyorlar. Ünlüler takımının kadrosunda kalan isimler ile yeni gönüller kadrosuna bakıldığında yarışa denge geldiği görülüyor.

Survivor gönüllüler yeni kadroda kimler var: Survivor all stardan 3 isim gönüllüler kadrosuna dahil oldu. Böylece Survivor 2018 yeni gönüllüler takımı şu yarışmacılarından oluştu: Murat Ceylan, Damla Can, Hilmicem İntepe, Anıl Berk Baki, Nagihan Karadere, Birsen Bekgöz, Cumali Akgül, Hakan Hatipoğlu, Funda Alkayış ve Yağmur Banda.

Survivor ünlüler gönüllüler yeni kadrosu! 3 bomba isim gitti