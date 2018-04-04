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Survivor gönüllüler yeni kadrosundaki yarışmacılar kimler?

Survivor gönüllüler yeni kadrosundaki yarışmacılar kimler?

Survivor 2018 gönüllüler kadrosu değişti. Acun Ilıcalı Survivor All star kadrosunu dağıttı yerine ünlüleri getirdi. Survivor gönüllüler kadrosuna yeni katılan yarışmacılar da all star takımından oldu. İşte Survivor yeni gönüllüler kadrosu;

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Eklenme Tarihi: 04-04-2018 19:30 - Güncelleme: 04-04-2018 19:30

Survivor 2018 adasında takımların kadrosu yeniden değişti ve ünlüler gönüllüler olarak bundan sonra yoluna devam edecek. Survivor All star kadrosunu dağıtan Acun Ilıcalı takımdan 3 ismi gönüllüler adasına aldı. 4 Nisan itibariyle ekrana gelecek olan Survivor yarışmasında artık All Star yok onun yerine ünlüler ve gönüllüler takımları var.

Survivor ünlüler kadrosunda All Star'dan 3 isim gönüllüler adasına transfer oldu. Bu isimlerde Damla Can, Hilmicem İntepe ve Murat Ceylan olarak açıklandı. Her 3 isim de Survivor adasında hızları ile biliniyorlar. Ünlüler takımının kadrosunda kalan isimler ile yeni gönüller kadrosuna bakıldığında yarışa denge geldiği görülüyor.

Survivor gönüllüler yeni kadroda kimler var: Survivor all stardan 3 isim gönüllüler kadrosuna dahil oldu. Böylece Survivor 2018 yeni gönüllüler takımı şu yarışmacılarından oluştu: Murat Ceylan, Damla Can, Hilmicem İntepe, Anıl Berk Baki, Nagihan Karadere, Birsen Bekgöz, Cumali Akgül, Hakan Hatipoğlu, Funda Alkayış ve Yağmur Banda.

Survivor ünlüler gönüllüler yeni kadrosu! 3 bomba isim gitti

 

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