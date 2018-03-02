Payitaht Abdülhamid 41. bölüm fragman nefesler tutulacak

TRT1 ekranlarının vazgeçilmez dizisi Payitaht Abdülhamid, yayınlanan son bölümüyle yine nefesleri kesmeyi başardı. 1876 yılında çıktığı tahtta 33 yıl kalarak, bu zorlu süreci ‘Ulu Hakan’ unvanıyla taçlandıran Sultan Abdülhamid Han’ın hayatının kaleme alındığı dizinin 41. yeni bölüm fragmanı da şimdiden merak edilmeye başlandı.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 40. BÖLÜMDE NELER OLDU? Sarayda, Murad’ın ve Hüseyin Paşa’nın idamlarının kasveti yaşanırken, Payitaht’ın başına da yeni ve büyük bir bela sarılmıştır. Abdülhamid bu belayla baş edebilmek için kendine has bir adalet anlayışı taşıyan sıra dışı birini, Fehim Paşa’yı (Erkan Avcı) görevlendirir.

Seniha Sultan, Bidar Sultan’ın kardeş acısını bahane ederek haremin idaresini ister. Bu yeni durum iki kadının arasını yine açacaktır.

Abhazya Prensi’nin kızları Prenses Efsun (Nur Fettahoğlu) ve kız kardeşi Pakize’nin (Buse Varol) Saraya gelişleriyle, Saraydaki dengeler büsbütün değişecektir.

Mahmud Paşa, Saraydaki diğer paşalarla sadrazamlık mevki için rekabete girer. Parvus, Bulgar topraklarında büyük bir isyanın hazırlıklarını yaparken, Abdülhamid en yakınından gelen yeni bir ihanetle sarsılacaktır.

PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 41. BÖLÜM FRAGMANI: Payitaht Abdülhamid 41 yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Payitaht Abdülhamid 41. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz