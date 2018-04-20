İstanbullu Gelin 47. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Star TV'de cuma akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reyting rekorları kıran İstanbullu Gelin dizisi, son bölümüyle de büyük ilgi gördü. Herkes şimdiden İstanbullu Gelin dizisinin 47. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Adem duyduğu gerçekle yıkılmıştır. Faruk ve Süreyya bebeklerinin cinsiyetini öğrenirken, Fikretler’den müjdeli haber gelir; Ada tedaviye cevap vermektedir. İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Adem planına odaklanır. Boranjet’in lansmanı başarılı geçse de Fikret öne çıkanın yine Faruk olmasından rahatsızdır. Fikret’i geri kazanmak isteyen İpek ise eline geçirdiği koz ile Faruk ve Süreyya arasında taşları yerinden oynatacaktır.

İSTANBULLU GELİN 47. BÖLÜM FRAGMANI: İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İstanbullu Gelin 47. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.