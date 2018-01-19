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Instagram'ın son görülme özelliği nasıl kapatılır?

Instagram'ın son görülme özelliği nasıl kapatılır?

İnstagram'ın son görülme özelliği sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce instagram kullanıcısı yeni gelen son görülme özelliğinin nasıl kapatılacağını soruyor. Peki instagram'ın son görülme özelliğini kapatmak için ne yapmak gerek? Detaylar internethaber'de.

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Eklenme Tarihi: 19-01-2018 11:05 - Güncelleme: 19-01-2018 11:05

İnstagram'ın yeni son görülme özelliğini kapatmak için kullanıcılar google'da arama yapmaya başladı. Ne zaman instagram'a girdiği belli olmasın diye binlerce kullanıcı son görülmeyi kapatmak istiyor. Peki bu mümkün mü?

Instagram, yeni "görüldü" özelliğini iOS ve Android kullanıcılarına sunmaya başladı. Neyse ki, sosyal ağ en son ne zaman Instagram'a girdiğinizi yalnızca özel mesaj gönderdiğiniz ya da hikayelerinizde etiketlediğiniz kişilere gösteriyor. Instagram uygulamasını en son açtığınız zaman, Instagram'ın mesajlaşma ekranında gösteriliyor. Ancak isterseniz bu Instagram'da son gözelliği tamamen kapatmanız mümkün. 

INSTAGRAM GÖRÜLDÜ ÖZELLİĞİ NASIL KAPATILIR?  Profil sayfanıza gidip, oradan dişli çarkı ikonuna sahip Ayarlar tuşuna dokunmanız gerekiyor. Bu tuşu Profili Düzenle'nin hemen yanında bulabilirsiniz. Bu menünün içerisinde "Aktivite Durumunu Göster" isimli bir seçenek göreceksiniz. Bu özelliği kapattığınızda, diğer insanlar Instagram'e en son ne zaman girdiğinizi ya da o an çevrimiçi olup olmadığınızı göremeyecek. Ancak ne yazık ki siz de diğer insanların son görülme tarihlerini göremeyeceksiniz.

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