Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94.yeni bölümde işler değişiyor

Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır gibi isimlerin yer aldığı ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her şeyin artık daha karanlık bir hale büründüğü bir yöne doğru sürükleniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93.son bölümde Çakırbeylileri ortak hareket halinde gördük. Selda ise şok etkisi yarattı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93.son bölümün ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 94.yeni bölüm fragmanı geldi. Hadi gelin önce Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 93.son bölüm özetine göz atalım hemen ardından eşkıya Dünyay Hükümdar Olmaz 94.yeni bölüm fragmanına bakalım.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 93.SON BÖLÜMDE NELER OLDU; "Bu gece orayı basıyoruz!" Hızır ve Ünal Kaplan, ortak düşmanları ortaya çıkarmak amacıyla çıktıkları yolda çok önemli bir isim olan Güneş'e vararak büyük bir başarı elde etmişlerdir. Bu yolda onlara ayak bağı olan herkesin sırayla yok edilmesinin zamanı gelmiştir. Bunlardan en önemlisi, aileye sızarak Çakırbeylileri içerden bitirme görevini üstlenen Selda'dır.

Hızır'ın planlarından biri de el koydukları tırın içine saklanan Alparslan sayesinde Güneş'in mekanını belirleyip baskın yapmaktır. Tırın götürüldüğü yerin bir depodan daha fazlası olduğunu öğrenen Çakırbeyliler, ulaştıkları bu önemli bilgiyle vakit kaybetmeden harekete geçerler. Öncesinde, evde konuşulanlardan herkesin Şahin Ağa'nın mekanında toplanacağı bilgisini edinen Selda, bu bilgiyi Ekrem'le paylaşmakta geç kalmaz. Her iki tarafın da karşılıklı kuracağı pusular yüzünden yaşanacak yeni kayıplar kaçınılmaz olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 94.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz burada olacak takipte kalın.