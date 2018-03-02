Erzurum'da çatışma çıktı! 4 terörist öldürüldü

Misafir 02 Mart 2018 18:42 Misafir siz artik devleti baharla kisla korkutamazsjniz eskidendi onlar. Bundan sonra ya adan olacaksiniz ya cugrrinizi sokecegiz yada gidip ermenistan gibi dusman ulkelere irtica edeceksiniz. Anladildimi kocum?