Erzurum'da çatışma çıktı! 4 terörist öldürüldü

Erzurum Karayazı'da PKK teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 terörist öldürüldü.
İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre bu sabah Karayazı'nın Güven tepe mahallesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensubu 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Teröristlerle birlikte 4 adet AK-47 Kaleşnikof silah da ele geçirildi. Bölgede operasyonlar hala devam ediyor...
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