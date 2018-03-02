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Erzurum'da çatışma çıktı! 4 terörist öldürüldü

Erzurum'da çatışma çıktı! 4 terörist öldürüldü

ERZURUM 'un Karayağızı ilçesinden bir son dakika çatışma haberi geldi. Karayazı'da çıkan çatışmada 4 terörist etkisiz hale geirildi.

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Eklenme Tarihi: 02-03-2018 15:18 - Güncelleme: 02-03-2018 15:18

Erzurum Karayazı'da PKK teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada, 4 terörist öldürüldü.

İçişleri Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre bu sabah Karayazı'nın Güven tepe mahallesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bölücü terör örgütü PKK mensubu 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Teröristlerle birlikte 4 adet AK-47 Kaleşnikof silah da ele geçirildi. Bölgede operasyonlar hala devam ediyor...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 02 Mart 2018 18:42 Misafir siz artik devleti baharla kisla korkutamazsjniz eskidendi onlar. Bundan sonra ya adan olacaksiniz ya cugrrinizi sokecegiz yada gidip ermenistan gibi dusman ulkelere irtica edeceksiniz. Anladildimi kocum?

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