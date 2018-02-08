Diriliş Ertuğrul 105.son bölümünde neler oldu Ebu Mansur öldü mü Ares'in hainliğine bakın

Her ne kadar 7 Şubat 2018 reyting sonuçlarında Total reytinglerde zirveyi Sen Anlat Karadeniz'e kaptırsa da Diriliş Ertuğrul, özel anları ile geceye imzasını attı. Diriliş Ertuğrul'un yayınlanan 105.son bölümü adeta izleyicinin nefesini kesti. 105.son bölümde Ares ve Ertuğrul Bey'in düellosu, Ebu Mansur'a düzenlenen suikast herkesi merak içinde bıraktı. Dizinin sadık izleyicisi Diriliş Ertuğrul 105.son bölümün yayınlanmasının ardından 'Diriliş Ertuğrul 106.yeni bölüm fragmanı' ve 'Diriliş Ertuğrul yeni bölüm fragmanı'nı aramaya başladı. Diriliş Ertuğrul 106.yeni bölüm fragmanı yayınlandı yayınlanmasına ancak önce gelin Diriliş Ertuğrul 105.son bölümde neler yaşanmış ona bir bakalım. İşte Diriliş Ertuğrul 105.son bölüm özeti...

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 105.SON BÖLÜMDE NE OLDU? Ertuğrul fetihten sonra kale içinde yeni nizam dahilinde gerekli düzenlemeleri yapmıştır. Kendisine emanet olan Marya’yı ise Artuk’la evlendirmek istemiş ve iki tarafın da rızasını alarak Marya ve Artuk’u evlendirmiştir. Hayme Ana bu nikah sırasında fenalaşmış ve yere yığılmıştır. Hayme Ana Ertuğrul’un kolları arasında helallik dileyerek gözlerini yummuştur. Peki Hayme Ana yaşayacak mıdır? Akıbeti ne olacaktır?



Diğer taraftan Bilecik Tekfuru ise, Ertuğrul’a bir komutanını göndermiş ve Ares karşılığında kendisinden Karacahisar Kalesi’ni geri istemişti. Ares ve Titan’ın izini bulan Atsız ise Ertuğrul’a gördüklerini haber etmeye giderken şehit edilmişti. Ertuğrul’un teklifi reddetmesinden sonra Bilecik Tekfuru ne yapacak? Her yerde tedbir aldıran Ertuğrul hamle yapacak mı? Ares ve Titan’ın Hanlı Pazar’da kuracağı tuzağı önceden sezebilecek mi? Ares’in başına neler gelecek? Ertuğrul, Ares’i her şeyi itiraf etmesi için Konya’ya götürebilecek mi? Olanlar karşısında Emir Saadeddin ne yapacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 106.YENİ BÖLÜM FRAGMANI