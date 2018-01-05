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Demirtaş'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan o isim

Demirtaş'ın yerine kim geçecek? İşte konuşulan o isim

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın, bir mektup göndererek HDP Eş Genel Başkanlığı görevinden ayrılacağını açıklamasının ardından Demirtaş'ın yerine kimin geleceği de belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 10:42 - Güncelleme: 05-01-2018 10:42

Edirne Cezaevinde yaklaşık 13 aydır tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş HDP Eş Genel Başkanlığı görevinden ayrılacağını açıkladı. HDP'de gözler Demirtaş'tan boşalacak olan koltuğa kimin geçeceği merak konusuyken partide Eşbaşkanlık için öne çıkan isimlerden biri halihazırda sözcülük de yağan Ayhan Bilgen.

Cumhuriyet'in haberine göre, Demirtaş’ın aday olmama iradesinin parti içinde kabul edilmesi durumunda ise HDP Eş Genel Başkanlığı için öne çıkan isimlerin başında HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen geliyor. Bilgen, özellikle 4 Kasım’da pek çok milletvekilliğinin tutuklanmasının ardından partinin kamuoyunda görünür yüzü olarak görev yapmış, ancak kendisi de bir süre sonra tutuklanmıştı.

KURULLAR TOPLANACAK

Bilgen tahliye olmasının ardından tekrar parti sözcülüğü görevine gelmişti. HDP içinde, Demirtaş’ın aday olmayacağını bir mektupla kamuoyuna açıklanması üzüntü ve saygıyla karşılanırken, aynı zamanda bunun bir “irade beyanı” olduğu değerlendirmesi de yapılıyor.

HDP’nin 11 Şubat’ta gerçekleştirilecek 3. olağan kongresi öncesi gerçekleştirilecek toplantılarda Demirtaş’ın söz konusu aday olmama iradesinin tartışılacağı ve son kararın HDP’nin yetkili kurulları tarafından verileceği ifade ediliyor. HDP’nin dün başlayan ve bugün de devam edecek milletvekillerinin katılımıyla yapılan toplantının yanı sıra partinin yetkili kurulları da toplantılar gerçekleştirecek.

Söz konusu toplantılarda yeni döneme ilişkin nasıl bir politika izlenmesi, nasıl bir söylem kurulmasının yanı sıra aday olmama iradesine karşın yola Demirtaş’la mı, yoksa başka bir isimle mi devam edilmesi gibi konular ele alınacak. HDP’nin ocak ayı boyunca Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirilecek 15 farklı konferansta parti tabanının bu konudaki görüşleri ele alınacak.

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