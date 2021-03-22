Zonguldak'ta yaşlı çiftin evine giren yeğenleri hayatının şokunu yaşadı

ZONGULDAK'ta 75 yaşındaki Kübra Demir ve 76 yaşındaki Şaban Demir çifti sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti.

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Olay Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde meydana geldi. Kübra ve Şaban Demir çiftinden gün boyu haber alamayan yeğenleri Abdullah Demir, çiftin yaşadığı eve gitti. Yaşlı çiftin yataklarında hareketsiz yattığını gören Abdullah Demir'in durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma ve acil sağlık ekibi geldi. Gerekli kontrolleri yapan acil sağlık ekibi, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekipleri tarafından bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmasının ardından yaşlı çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. 4 çocuk sahibi olduğu öğrenilen çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.