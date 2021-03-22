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İzmir'de otobüste dehşet saçtı sebebi şok etti: İki defa vurdu kaçtı

Demirören Haber Ajansı

İZMİR'de HES kodu eşleştirmesi olmayan bir kişi, otobüste kendisine tepki gösteren yolcuyu bıçakladı.

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Konak ilçesi Bahri Baba Otobüs Durağı'nda saat 06.00 sıralarında yaşanan olay iddiaya göre şöyle meydana geldi; Ballıkuyu-Konak arasında sefer yapan belediye otobüsüne binen kimliği belirsiz kişi, sürücüye, HES kodunu göstermedi. Sürücünün ısrarına rağmen direnen kişiye, yolculardan Uğur E. tepki gösterdi. İkili arasında tartışma çıktı. Şüpheli, Uğur E.'yi cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı. Ardından da kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı olan Uğur E.'yi İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Uğur E.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelinin kimliğini tespit ederek, yakalamak için çalışma başlattı. Olaya tanık olan esnaf Cemil Acar, "Otobüsün içinde köşede oturan şahıs ile iki kişi tartışıyordu. Birine otobüsten inmesini söylüyorlardı. Adamı indirmeye çalışıyorlardı. Adam iki defa bıçağı vurup, kaçtı" dedi. 

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