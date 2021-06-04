Zeytin Dalı harekat bölgesine roketatarlı saldırı! 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamasına göre Zeytin Dalı harekat bölgesinde teröristlerin roketatarlı saldırısında 1 asker şehit oldu.

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Milli Savunma Bakanlığı, yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Zeytin Dalı Harekât bölgesinde 03 Haziran 2021 tarihinde, teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." denildi.

Aksaray'a şehit ateşi düştü

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın acı haberi, memleketi Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde oturan annesi Birten ve babası Şenol Sarılmaz'a askeri yetkililer tarafından verildi. Sarılmaz'ın babaevine Türk bayrağı asıldı, taziye ziyaretleri yapıldı.

10 ay önce evlenmiş

3 yıllık uzman çavuş olan Şahin Sarılmaz'ın, 10 ay önce Binnur Sarılmaz ile evlendiği, düğününden 15 gün sonra da Hatay'daki birliğine döndüğü belirtildi. Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz'ın cenazesi, bugün Ihlara beldesinde toprağa verilecek.

Bakan Akar'da taziye mesajı

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Hareket bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz ile ve dün Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ile Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakanlığın Twitter hesabından yayımlanan mesajında Akar, "Kahraman silah arkadaşlarımız, 3 Haziran 2021 tarihinde şehit olmuşlardır. Kahraman şehitlerimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadesini kullandı.

Şehit askerleri kimlikleri belli oldu

Bakan Akar'ın taziye mesajında, Piyade Uzman Çavuş Şahin Sarılmaz, Ulaştırma Uzman Çavuş Necati Yatkak ve Ulaştırma Uzman Çavuş Halit Altun'un şehit olduğu bildirildi.