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Alman vekilden skandal 'Müslümanları fişleyelim' çağrısı

Alman vekilden skandal 'Müslümanları fişleyelim' çağrısı

Alman milletvekili Hans-Jürgen Irmer, görevlerinin "Siyasal İslam ile mücadele" olduğunu söyleyerek, Avusturya'da hükümetin Müslümanlara ait kuruluşları dijital harita oluşturarak fişlemesinin benzerinin Almanya'da da yapılmasını istedi.

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Avusturya hükümeti, Avusturya'da camilere ve Müslümanlara ait kuruluşlara yer verilen "İslam haritası" oluşturmuştu. Müslümanlara yönelik ayrımcılığı tetikleyen bu gelişme tartışmalara neden olmuştu.

Haritanın yayımlanmasının ardından Salzburg kentinde bir camiye ırkçı saldırı yapılmış, caminin camlarına "Hitler geri döndü" ifadeleri yazılmıştı.

Benzer bir "Müslümanları fişleme haritasının" Almanya'da oluşturulması için çağrı yapıldı.

Alman Junge Freiheit gazetesinin haberine göre, Almanya'da Hristiyan Demokratlar Partisi (CDU) Milletvekili Hans-Jürgen Irmer, en önemli görevlerinin arasında "Siyasal İslam ile mücadelenin" yer aldığını belirterek, "Böyle bir harita Almanya'da da olmalı" diye konuştu.

Avusturya'daki mevcut uygulamayla ilgili de konuşan Irmer, bunun doğru bir uygulama olduğunu söyledi.

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