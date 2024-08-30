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Zafer Şahin'den dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu yazısı: En az genel başkanlık günlerinde olduğu kadar etkili.. 

Zafer Şahin'den dikkat çeken Kemal Kılıçdaroğlu yazısı: En az genel başkanlık günlerinde olduğu kadar etkili.. 

Milliyet yazarı Zafer Şahin, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun şu sıralar CHP siyasetinde en az genel başkanlık günlerinde olduğu kadar etkili olduğunu yazdı.

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"CHP’de genel başkan ve popüler iki belediye başkanı son 1 ayda attıkları her adımda Kılıçdaroğlu dengesini gözetme refleksi gösteriyor!" ifadelerini kullanan Zafer Şahin'in bugün kaleme aldığı yazısı dikkat çekiyor.

Şahin, CHP’nin tüzük kurultayının her sürprize açık olduğunu belirtti. Şahin'in yazısı şöyle:

Loading Kılıçdaroğlu loading  

Farkında mısınız bilmem, Kılıçdaroğlu şu an CHP siyasetinde en az genel başkanlık günlerinde olduğu kadar etkili.. 

Mansur Yavaş ile yemek yiyor, İmamoğlu’nu köşeye sıkıştırıyor. 

İmamoğlu kalkıp evinde onu ziyaret ediyor. Özgür Özel’in morali bozuluyor! “Teknik direktör benim” hatırlatması yapma ihtiyacı duyuyor ve penaltıyı atacak ismi kendisinin belirleyeceği mesajını veriyor! 

Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu ile beraber katıldığı düğüne Özgür Özel gitmiyor! 

Mansur Yavaş ve Özgür Özel, Kılıçdaroğlu ile 1 Eylül’de yemek yeme kararı alıyor! Gündem CHP’deki tüzük değişikliği tartışmaları! 

CHP’de genel başkan ve popüler iki belediye başkanı son 1 ayda attıkları her adımda Kılıçdaroğlu dengesini gözetme refleksi gösteriyor! 

Çünkü o dengeyi gözetmeden CHP siyasetinde taşlar yerine oturmuyor. 

Kılıçdaroğlu hakkında istenen siyaset yasağı bile CHP’nin eski genel başkanının elini güçlendirecek bir gelişme. 

Kemal Bey, 31 Aralık 2022 gecesi “Loading halkım loading” diyerek 2023 seçimleri öncesinde en kuvvetli adaylık sinyalini vermişti. Son dönemde CHP’de yaşananlar merkezinde Kılıçdaroğlu’nun olduğu yeni bir yüklemeye işaret ediyor. CHP’nin tüzük kurultayı her sürprize açık. 

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