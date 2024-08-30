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Kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi öldü

 Konya'da feci bir kaza meydana geldi. Kamyona çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

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Rüstem Selman Baş yönetimindeki 42 BR 158 plakalı otomobil, Alabağ mevkisinde, kavşaktan dönen Abuzer Ç. yönetimindeki 63 AHY 623 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kamyonun altına girerek sıkışan otomobil, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Sağlık görevlileri, otomobil sürücüsü Baş ile henüz kimlikleri tespit edilemeyen 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilden çıkarılarak ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 2 kişinin durumlarının da ağır olduğu öğrenildi.

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