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İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 Ağustos Zaferi'nin milletin ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının çelikleşmiş bir ifadesi olduğunu belirtti.

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Türk milleti, yüzyıllardan beri hür ve bağımsız yaşamış ve istiklali, yaşamanın gereği saymış bir milletin kahraman evlatlarıdır. Bu millet, istiklalsiz yaşamamıştır, yaşayamaz ve yaşamayacaktır." sözlerini anımsatan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"30 Ağustos Zaferi'miz aziz milletimizin ilelebet hür ve bağımsız yaşayacağının çelikleşmiş bir ifadesidir. Bu zafer ülkemizin temel harcıdır, eldeki bayrak, dildeki vatandır. İstiklal destanımızın büyük bir zaferle taçlandığı 30 Ağustos'u 102 yıldır aynı inançla, aynı coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna fedayı can eyleyen şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 102. yılı kutlu olsun."

Bakan Yerlikaya, paylaşımında 30 Ağustos Zaferi'ni anlatan videoya da yer verdi.

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