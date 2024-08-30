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İzmir'de dehşet! Eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de dehşet! Eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde boşanma aşamasındaki karısını bıçakla yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti.

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Atatürk Mahallesi Ulus Meydanı'nda Özkan K. (35) elektrikli motosikletle seyir halindeki boşanma aşamasında olduğu eşi Esin K. (32) ve yanında bulunan arkadaşı Ebru D'ye (36) bıçakla saldırdı.

Bıçaklı saldırıda Esin K. ve arkadaşı Ebru D. ağır yaralandı. Şüpheli Özkan K, aynı bıçağı göğsüne saplayarak kendini de yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahaleye rağmen yaralılardan Ebru D. ve Özkan K. hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi süren Esin K'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Özkan K. ve Esin K'nin 10 yıllık evli oldukları, 2 çocuklarının bulunduğu, çiftin bir süredir ayrı yaşadıkları öğrenildi. Ayrıca Özkan K. hakkında uzaklaştırma kararının bulunduğu belirtildi.

Olayda yaşamını yitiren Ebru D'nin ise evli ve 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

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