HABER /  SPOR

Yusuf Yazıcı'dan Memphis Depay'a ziyaret

Sakatlığı nedeniyle Roma'da ameliyat olacak Yusuf Yazıcı, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve Yusuf'un doktoru İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye ameliyat olan Olimpik Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bugün ameliyat olacak milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Villa Stuart Spor Kliniği'nde operasyonu gerçekleştirecek dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani ile bir araya geldi.

Ayrıca genç futbolcu, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı geçiren ve İtalyan profesöre ameliyat olan Olimpik Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tedavisi ve iyileşme süreci hakkında Depay'dan bilgi alan Yusuf Yazıcı bugün Roma'da bulunan Villa Stuart Spor Kliniği'nde ameliyat olacak. 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın yaklaşık 4 aylık bir tedavi süreci sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Isparta'da korkunç olay anne-babası çocuklarını darbedip sokağa attı
Ronaldo'dan Galatasaray itirafı: O günü unutmuyorum
Somali'deki terör saldırısında 90 ölü! Aralarında 4 Türk mühendis var deniliyor
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? TOGG CEO'su Gürcan Karakaş'tan açıklama
Mansur Yavaş yerli otomobil paylaşımı ile takdir topladı
Kılıçdaroğlu'ndan yeni ittifak açıklaması Davutoğlu ve Babacan ile...
ÖNCEKİ HABERLER
Halk otobüsünde taciz iddiası ortalık karıştı o anlar kamerada
Zatürre nedir göğüs ağrısı ve öksürük belirtileri!
Gripten sonra diş fırçanızı mutlaka değiştirin macuna da...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektöründen "Türkiye'nin Otomobili"ne destek
Zihin sağlığı nasıl korunur hayatınızı dengede tutun!
Mehmet Gürcan Karakaş kimdir CV'si başarılarla dolu
Yorumlar