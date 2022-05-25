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YEREL

Yine yabancı uyruklu yine aynı olay! Bu kez Marmaray'da yaşandı ortalık karıştı

Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir şahıs, trendeki yolcular tarafından fark edildi. Fotoğrafının çekildiğini söyleyen kadın ise, “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterince arbede yaşandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay Gebze - Yenikapı seferini yapan Marmaray treninde Üsküdar İstasyonunda meydana geldi.  İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs, Marmaray’da yolculuk yapan kadınların fotoğraflarını çekerek mesaj yoluyla arkadaşına attı.

Bu sırada genç bir kadın, şahsın kendisinin fotoğrafını çektiğini fark edince “Fotoğrafımı çekmiş” diyerek olaya tepki gösterdi. 

Yolculuk yapan diğer kadınların, “Sil o fotoğrafı, terbiyesiz, sen ne zannediyorsun kendini” tepkileri üzerine yabancı uyruklu şahısın “tamam sil fotoğrafı” demesi de dikkat çekti.

Kısa süreli yaşanan arbedenin ardından şahıs trenden aşağıya indirildi. Bölgedeki güvenlik görevlileri de olay yerine gelerek olaya müdahale etti. 

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