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Yıldız Kenter'in çocuğu var mı kaç kere evlilik yaptı?

Duayen isim Yıldız Kenter 91 yaşında akciğer rahatsızlığı nedeniyle öldü. Yıldız Kenter'in başarılarla dolu hayatı da merak konusu oldu. Peki Yıldız Kenter'in Nihat Akçan ile olan evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Kenter kimdir, yaşıyor mu, şu an kaç yaşında?

Duayen oyuncu Yıldız Kenter 91 yaşında vefat etti. Ölümünün ardından özel hayatı merak konusu oldu. 2 kez evlilik yapan Yıldız Kenter'in Leyla Kenter adında bir kızı oldu. Peki Yıldız Kenter'in kızı Leyla Kenter kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

29 Mart 1952 tarihinde dünyaya gelen Yıldız Kenter'n kızı Leyla Kenter, bir dönem işi dolayısıyla Kenya’da yaşamıştır. Leyla Kenter, Cambridge’de iki fakülte bitirmiş ve ardından Dışişleri Bakanlığı personeli olmuştur. Aynı dönemde beraber çalıştığı arkadaşı ile dünyaevine giren Leyla Kenter, eşiyle aynı yerlerde çalışma imkanı bulamaması dolayısıyla görevinden istifa etmiştir. 

Büyükelçi olarak görev yapan eşiyle birlikte Türkiye'ye geldiği dönemlerde Bilkent Üniversitesi'nde dersler veren Leyla Kenter, kanser tedavisi görmektedir.

Yıldız Kenter'in Nihat Akçan evliliğinden olan kızı Leyla Kenter, aynı zamanda Başlık Parası (Nazlı) 1973, Fatma Bacı (Ayşe) 19

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