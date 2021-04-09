Yeni Dacia Sandero Türkiye’de 152 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu

Dacia açıklamasına göre, şubat ayında Türkiye’de boy gösteren yeni Dacia Sandero Stepway’in ardından, yeni Sandero da showroomlarda görücüye çıktı. Nisan ayında sınırlı sayıdaki yeni Sandero 160 bin TL liste fiyatı yerine 152 bin 900 TL’lik başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor

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Dacia’nın tamamen yenilenen B-HB modeli, bir önceki nesline göre aralarında X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play ve elektrikli park freninin de bulunduğu birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Modern mobilite ihtiyaçlarını yeniden tanımlayan Dacia, Yeni Sandero modeliyle tüketicilere bir otomobilde olması gereken tüm özellikleri sunuyor. Renault Grubu’nun CMF-B platformunda üretilen model, estetik, teknoloji, konfor ve güvenlik anlamında çıtayı yukarı taşıyor.

Açıklamaya göre, tamamen yeniden tasarlanan Sandero, atletik ve iddialı bir yorumla eski nesline kıyasla daha modern bir görünüme kavuştu. Ön tarafta logo dışında tüm detayların değiştiği Sandero, yeni marka kimliğini tanımlayan Y şeklindeki ışık imzalı LED farlar ve krom görünümlü ön ızgara ile fark oluşturuyor. İç mekanda ise direksiyon haricinde tüm öğeler değişirken, derinlik ayarlı ve elektrik takviyeli hale gelen direksiyon daha yüksek bir sürüş konforu vadediyor. Yeni Sandero’da Media Control, Media Display ve Media Nav olmak üzere her seviyedeki ihtiyaca cevap veren 3 farklı multimedya sistemi tüketicilerle buluşuyor.

Yeni sürüş destek sistemlerine sahip olan Sandero'da CMF-B platformuyla birlikte otomatik yanan farlar, yağmur sensörü ve kör nokta uyarı sistemi modelde ilk kez kullanıldı. İlkler arasında E-Call ve Start&Stop, elektrikli park freni ve eller serbest Dacia Kart sistemi de göze çarpıyor.

Ayrıca ilk kez sunulan X-Tronic şanzımanla yeni Sandero, sınıfının en ulaşılabilir otomatik vites seçeneğini getiriyor. Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla sürücülerle buluşuyor. Turbo beslemeli 100 beygir gücündeki ECO-G LPG motor seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla sahip olunabiliyor. Ayrıca modelin giriş versiyonunda 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor bulunuyor.