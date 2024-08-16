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Yeni 10 numara Kenan Yıldız! Juventus, sözleşmesini uzattı

Yeni 10 numara Kenan Yıldız! Juventus, sözleşmesini uzattı

İtalyan devi Juventus, genç futbolcumuz Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Serie A ekibi, Kenan'a 10 numarayı verirken, yetenekli ismin maaşına da zam yaptı.

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İtalya Serie A ekiplerinden olan Juventus, iç transferde hareketli saatler yaşadı.

Thiago Motta yönetiminde 2024-2025 sezonunda başarıyı hedefleyen siyah-beyazlılar, milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı takımda tuttu.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği başarılı performansla beğenileri toplayan genç oyuncu, kariyerine İtalyan devinde devam edecek.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI, MAAŞINA ZAM YAPILDI

Siyah-beyazlı kulüp, Kenan Yıldız'ın sözleşmesini 2029'a kadar uzattı.

Kenan Yıldız'ın İtalyan kulübündeki yeni maaşı 1 milyon 600 bin euro ve bonuslar şeklinde düzenlendi.

Juventus, genç yıldızımıza ayrıca 10 numaralı formayı da verdi.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

30 milyon euro piyasa değeri olan 19 yaşındaki futbolcu, Juventus formasını 32 resmi maçta giydi.

Kenan bu karşılaşmalarda 4 gol ve 1 asistle mücadele etti.

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