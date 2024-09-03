Yarısı Bizden ile konutlar yükseliyor! Bakan Murat Kurum: İstanbul’da dönüşümü devlet-millet el ele başaracağız

İstanbul’da Kentsel Dönüşümde “Yarısı Bizden” desteğinin ilk döneminde başvuru yapan vatandaşların yeni yapıları hızla yükseliyor. İnşaatlardan görüntüler paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İstanbul’da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız “ ifadelerini kullandı.

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Bilim insanlarının 7 ve üzeri deprem uyarısı yaptığı İstanbul’da yapıların 5’te biri yani 1,5 milyonu riskli durumda. Olası bir depremde 2,5 milyon insanın barındığı 600 bin konut yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya. Mega kentin ilk ve acil gündemi kentsel dönüşüm. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle İstanbul’da başlatılan Yarısı Bizden Kampanyası, riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Her bir konut için toplam 1,5 milyon TL’lik hibe ve kredi desteği alan vatandaşlar yapılarını güvenle yeniden inşa ettirebiliyor.

8 Ağustos’ta yeni dönem başladı

Geçen yıl 26 Nisan- 2 Haziran arasındaki ilk başvuru döneminde e-devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talep toplandı. 8 Ağustos’ta da kampanyanın yeni dönemi başladı ve artık süre kısıtlaması olmadan talepler toplanıyor.

“Dönüşümü devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız”

Sosyal medya hesabından Yarısı Bizden desteğinden faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri paylaşan Bakan Kurum, “Yarısı Bizden kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul’da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet-millet el ele, omuz omuza yapacağız” mesajını verdi.

“Depremi duyunca tedirgin oluyorduk”

Kampanya desteğiyle depreme dayanıklı projelerle bakanlık denetiminde güvenli yapılar inşa ettirebildiklerine dikkat çeken vatandaşlar, tüm İstanbulluları bu destekten faydalanmaya davet etti.

Evinin inşaatı devam eden Aşur Türköz, “Kampanya hem bizim için hem de yapan müteahhit için güvence oldu. Denetimler üst seviyede, binanın temelinden bitimine kadar yapılar kontrol ediliyor. Evler depreme dayanıklı inşa ediliyor. Kendimiz yaptırmak istesek, bu denli ince ayrıntıya baktırıp denetletemezdik” dedi. Artık deprem korkusu yaşamadıklarını anlatan Türköz şöyle devam etti: Eski evimizdeyken rahat uyuyamıyorduk, depremi duyunca tedirgin oluyorduk. Artık yeni binayla birlikte çok rahat uyuyabiliriz. Depreme dayanıklı yeni binamızda gönül rahatlığıyla oturabiliriz.

“Devlet destek olmasa yapamazdık”

Bir başka hak sahibi Hacı Tura ise daha önce maddi yetersizlik nedeniyle yenileyemedikleri evlerini şimdi devletin sağladığı kredi ve hibeyle dönüştürebildiklerini anlattı: İnsanlar binalarını yıktırmak istediler ancak kimsede para yoktu. Yarısı Bizden Kampanyası ile devlet destek veriyormuş. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da açıklayınca biz de gidip başvurumuzu yaptık. Sırtımızı devlete yasladık. Yoksa yaptıramazdık, binamız yarım kalırdı. Herkesin elini taşın altına koyması, bu kampanyadan faydalanması gerekiyor.

“Bakan Kurum sözünü tuttu”

Bir başka hak sahibi Fatih Şeşen ise memnuniyetini “Devlet burada yine babalığını gösterdi, vatandaşına el uzattı” sözleriyle dile getirdi. Şeşen, “Burada kesinlikle partizanlık yok, siyaset yok. Bir emek var. Herkes eski binalarını dönüştürmeye çalışıyor. Devletimiz bu projede el ele, gönül gönüle bir aile bilinciyle herkesin huzur içinde evlerine taşınmasını istiyor. Bakan Murat Kurum bu projeyi başlattığından beri, verdiği bütün sözleri tuttu, uyguladı ve hayata geçirdi” dedi.

Yarısı bizden desteğinin ayrıntıları

Proje kapsamında hak sahiplerine 700 bin TL’si hibe, 700 bin TL’si kredi ve 100 bin TL’si de tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon TL destek veriliyor. Kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıl vadeli kredinin ödemesinin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor. Yeni kampanya dönemiyle birlikte artık başvuru tarihi kısıtlaması olmaksızın talepler toplanacak. Otopark ve sığınak proje metrekaresinin dışında tutulacak. Yüklenici firmaya desteğin yüzde 30’u iş başladığında peşin ödenecek.