Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması! Bonservis bedeli belli oldu

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olduğunu açıkladı. Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için Galatasaray'a 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

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Dört yıldır Galatasaray forması giyen 25 yaşındaki milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devi Benfica'ya resmen transfer oldu. Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu transferinin mali detaylarını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Benfica'nın Kerem Aktürkoğlu transferi için 12 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi. Ayrıca Kerem Aktürkoğlu'nun bir sonraki transfer bedelinin yüzde 10'luk tutarı da Galatasaray'a ödenecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Muhammed Kerem Aktürkoğlu’nun transferi konusunda Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD, şirketimize net 12.000.000 euro tutarında transfer bedeli ödeyecektir. Ayrıca futbolcunun ileride diğer bir kulübe transferi halinde; Sport Lisboa E Benfica-Futebol SAD elde edeceği transfer bedelinin kârının %10'unu sonraki satıştan pay olarak kulübümüze ödeyecektir."

Öte yandan Galatasaray Kerem Aktürkoğlu için veda paylaşımı yaptı. Paylaşımda, "Galatasaray forması altında geçirdiğin süre boyunca birlikte yaşadığımız tüm güzel anılar ve kazandığımız başarılar her zaman kalbimizde özel bir yer tutacak ve unutulmayacak. Kulübümüze verdiğin tüm emek ve özveri için teşekkür ediyor, kariyerindeki yeni yolcuğunda başarılar" ifadeleri yer aldı.

Kerem'in kariyeri

21 Ekim 1998'de Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde dünyaya gelen Kerem Aktürkoğlu, futbol kariyerine Gölcükspor ve Hisareynspor altyapılarında başladı. 2014 yılında henüz 15 yaşındayken İstanbul Başakşehir'e transfer olan genç kanat oyuncusu, bir sezon genç takımda oynadıktan sonra Türkiye Üçüncü Ligi ekiplerinden BB Bodrumspor'un yolunu tuttu. 2016/17 sezonunda Bodrumspor formasıyla 28 maça çıkarak dört gol atan Aktürkoğlu, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Başakşehir'e geri dönen ancak 2017/18 sezonunda forma şansı bulamayan genç oyuncu, sözleşmesinin sona ermesinin ardından yine Türkiye Üçüncü Ligi ekiplerinden Karacabey Belediyespor'a transfer oldu. Burada düzenli olarak ilk 11'de yer bulan Kerem, 2018/19 sezonunda 35 maçta üç gol attı. Bu performansı, Erzincanspor'un ilgisini çekti ve 2019/20 sezonunda transfer olduğu Erzincanspor'da 30 maçta 20 gol kaydederek takımının İkinci Lig'e yükselmesinde önemli bir rol oynadı.

Aktürkoğlu, alt liglerde gösterdiği üstün performansa rağmen Türkiye U18 ve U19 milli takımlarında da görev aldı. Kariyerindeki en büyük sıçramayı ise 2020 yazında Galatasaray ile imzaladığı sözleşme ile yaptı. Galatasaray’da kısa sürede kendini kanıtlayan yetenekli kanat oyuncusu, Benfica'ya transfer olana kadar 179 maçta 46 gol ve 30'dan fazla asistlik bir performans sergileyerek iki lig şampiyonluğu ve bir Türkiye Süper Kupası kazandı. Aynı dönemde (Eylül 2020 - Eylül 2024) Şampiyonlar Ligi'nde 16 ve Avrupa Ligi'nde 14 maçta forma giyerek uluslararası arenada da tecrübe kazandı.

Galatasaray'daki ilk sezonunun sonunda, 27 Mayıs 2021'de Azerbaycan'a karşı oynanan dostluk maçında Türkiye A Milli Takımı formasıyla ilk kez sahaya çıkan Aktürkoğlu, o günden bu yana milli takımın değişmez isimlerinden biri haline geldi. Özellikle 2020 ve 2024 Avrupa Şampiyonaları'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren başarılı forvet, son şampiyonada beş maçta forma giydi ve F Grubu'ndaki Gürcistan karşılaşmasında bir gol atarak Türkiye'nin 3-1'lik galibiyetine katkı sağladı.