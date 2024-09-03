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Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor, tabela değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Zam geliyor, tabela değişiyor

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla birlikte akaryakıt fiyatlarında da değişim yaşanıyor. LPG'ye zam yolda...

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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatları takip edilmeye devam ediyor.

NTV'de yer alan habere göre 04.09.2024 Çarşamba (yarın) gününden geçerli olmak üzere Otogaz grubunda 1,30 TL (bölgesel olarak değişiklik gösterebilir) fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.22 TL
Motorin litre fiyatı: 43.15 TL
LPG litre fiyatı: 23.73 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 43.11 TL
Motorin litre fiyatı: 43.08 TL
LPG litre fiyatı: 23.19 TL

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