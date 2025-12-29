BIST 11.245
Yalova'daki DEAŞ çatışmasının yeni görüntüsü! Son noktada evi ateşi vermişler

YALOVA'da DEAŞ'a yönelik operasyondan yeni görüntüler çıktı. Gece 02'den sabah 09.45'e kadar devam eden operasyon 6 teröristin öldürülmesi ile noktalandı. Teslim olmayan teröristler son noktada evi ateşe vermişler.

YALOVA'da DEAŞ terör örgütü soruşturması kapsamında polis ekipleri, saat 02.00 sıralarında Elmalık Mahallesi'nde belirlenen adrese yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ şüphelilerinin karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Çatışma sabaha kadar devam etti.

Teslim olmayan polisler evdeki 5 kadın ile 6 çocuğu da serbest bırakmadı. 6 terörist özel harekatın devreye girmesi ile birlikte ölü ele geçirildi. Teröristler son noktada evi ateşe verdiler.

