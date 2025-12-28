BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
YEREL

Şişli'de bariyerlere çarpan otomobil alev aldı! Kaza anı kamerada

Şişli'de, bir otomobilin bariyerlere çarptıktan sonra motorunun alev alması başka bir aracın kamerasınca kaydedildi.

Mecidiyeköy'de, D-100 kara yolu Ankara istikametinde kontrolden çıkıp, bariyerlere çarpan otomobilin motoru alev aldı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, yolu trafiğe kapatıp güvenlik önlemi aldı.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Başka bir aracın kamerasınca kaydedilen görüntülerde, şerit değiştiren otomobilin önce bariyerlere çarpması, daha sonra motorundan alevlerin yükselmesi yer alıyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Güllü'nün otopsi raporundaki detayları Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök açıkladı
Güllü'nün otopsi raporundaki detayları Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök açıkladı
Bayraktar KIZILELMA yeni bir ilke imza attı
Bayraktar KIZILELMA yeni bir ilke imza attı
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada
Başakşehir'de bankadan para çeken kişiyi gaspeden 3 şüpheliyi vatandaşlar böyle yakaladı
Başakşehir'de bankadan para çeken kişiyi gaspeden 3 şüpheliyi vatandaşlar böyle yakaladı
İbo Show'da sürpriz performans! Yıldız Tilbe'nin dansı geceye damga vurdu
İbo Show'da sürpriz performans! Yıldız Tilbe'nin dansı geceye damga vurdu
Kutsal topraklara sıra dışı ziyaret! Bisikletiyle 3 bin 450 km yol aldı
Kutsal topraklara sıra dışı ziyaret! Bisikletiyle 3 bin 450 km yol aldı
Sinan Burhan: "Sadece onlar tarafısızmış gibi algı oluşuyor"
Sinan Burhan: "Sadece onlar tarafısızmış gibi algı oluşuyor"
Herkes kalbinin içine baktı, o dışını gördü yılların çarpıntısı son buldu
Herkes kalbinin içine baktı, o dışını gördü yılların çarpıntısı son buldu
Kontrolden çıkan araç dükkana daldı! O anlar kamerada
Kontrolden çıkan araç dükkana daldı! O anlar kamerada
Ankara’da taksi şoförleri davasında karar! Yolcu gibi çağırmışlardı...
Ankara’da taksi şoförleri davasında karar! Yolcu gibi çağırmışlardı...