BIST 11.294
DOLAR 42,90
EURO 50,56
ALTIN 6.250,52
GÜNCEL

Güllü'nün otopsi raporundaki detayları Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, şarkıcı Güllü'nün otopsi raporuyla ilgili ayrıntıları, tv100'de yayınlanan Talat Atilla ile Memleket programında anlattı.

Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Güllü olarak bilinen Gül Tut’un 26 Eylül'de Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporda, sanatçının düşüşünün kendiliğinden gerçekleşmediği ve denge kaybına yol açan bir dış kuvvet veya temasın bulunduğu tespitine yer verildi.

Raporda, intihar düşüncesine işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanırken, sanatçının geriye doğru düşebilmesinin ancak denge bozucu bir müdahale ile mümkün olabileceği kaydedildi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili bir önemli açıklamalar Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök'ten geldi.

tv100'de Talat Atilla'nın sunduğu programa konuk olan Kök, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atilla'nın "Alttan ittirilmesi gerekir. Teori mi yoksa kanaati mi" sözlerini hatırlatması üzerine Kök, "Rapor kanaat. Delliler mahkeme aşamasında tartışma vasıtasıdır. Tartışma vasıtasında olayı aydınlatacak olarak kabul edilecek olursa esasa gerekçe teşkil eder." dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Bayraktar KIZILELMA yeni bir ilke imza attı
Bayraktar KIZILELMA yeni bir ilke imza attı
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada
Akrabasının dairesinin önüne çöp döktü gözaltına alındı! O anlar kamerada
Başakşehir'de bankadan para çeken kişiyi gaspeden 3 şüpheliyi vatandaşlar böyle yakaladı
Başakşehir'de bankadan para çeken kişiyi gaspeden 3 şüpheliyi vatandaşlar böyle yakaladı
İbo Show'da sürpriz performans! Yıldız Tilbe'nin dansı geceye damga vurdu
İbo Show'da sürpriz performans! Yıldız Tilbe'nin dansı geceye damga vurdu
Kutsal topraklara sıra dışı ziyaret! Bisikletiyle 3 bin 450 km yol aldı
Kutsal topraklara sıra dışı ziyaret! Bisikletiyle 3 bin 450 km yol aldı
Sinan Burhan: "Sadece onlar tarafısızmış gibi algı oluşuyor"
Sinan Burhan: "Sadece onlar tarafısızmış gibi algı oluşuyor"
Herkes kalbinin içine baktı, o dışını gördü yılların çarpıntısı son buldu
Herkes kalbinin içine baktı, o dışını gördü yılların çarpıntısı son buldu
Kontrolden çıkan araç dükkana daldı! O anlar kamerada
Kontrolden çıkan araç dükkana daldı! O anlar kamerada
Ankara’da taksi şoförleri davasında karar! Yolcu gibi çağırmışlardı...
Ankara’da taksi şoförleri davasında karar! Yolcu gibi çağırmışlardı...
Edirne'de sağanak bastırdı! Su birikintileri oluştu
Edirne'de sağanak bastırdı! Su birikintileri oluştu