Güllü'nün otopsi raporundaki detayları Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök açıkladı

Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök, şarkıcı Güllü'nün otopsi raporuyla ilgili ayrıntıları, tv100'de yayınlanan Talat Atilla ile Memleket programında anlattı.

Arabesk müziğin tanınmış isimlerinden Güllü olarak bilinen Gül Tut’un 26 Eylül'de Yalova’daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada bilirkişi raporu tamamlandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunulan raporda, sanatçının düşüşünün kendiliğinden gerçekleşmediği ve denge kaybına yol açan bir dış kuvvet veya temasın bulunduğu tespitine yer verildi.

Raporda, intihar düşüncesine işaret eden herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanırken, sanatçının geriye doğru düşebilmesinin ancak denge bozucu bir müdahale ile mümkün olabileceği kaydedildi.

Güllü'nün ölümüyle ilgili bir önemli açıklamalar Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök'ten geldi.

tv100'de Talat Atilla'nın sunduğu programa konuk olan Kök, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Atilla'nın "Alttan ittirilmesi gerekir. Teori mi yoksa kanaati mi" sözlerini hatırlatması üzerine Kök, "Rapor kanaat. Delliler mahkeme aşamasında tartışma vasıtasıdır. Tartışma vasıtasında olayı aydınlatacak olarak kabul edilecek olursa esasa gerekçe teşkil eder." dedi.