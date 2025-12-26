BIST 11.259
DOLAR 42,92
EURO 50,56
ALTIN 6.234,15
MEDYA

Sinan Burhan: "Sadece onlar tarafısızmış gibi algı oluşuyor"

Gazeteci Sinan Burhan, herkesin doğru bildiğini söyleyebilmesi ve yazabilmesi gerektiğini fakat kutuplaşma nedeni ile Türkiye'de bunun mümkün olmadığını söyledi. Burhan, "Objektiflik, tarafsızlık sadece kendini hayata sol pencereden bakan gazetecilere yönelik, sadece onlar tarafısızmış gibi algı oluşuyor bu doğru değil. " dedi.

Gazeteci Sinan Burhan, medyaya yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. "Herkes doğru bildiğini söyleyebilmeli, yazabilmeli" ifadelerini kullanan Burhan, Türkiye'de kutuplaşmanın verdiği bir durumun ortada olduğunu söyledi ve şunları kaydetti:

"Sadece onlar tarafısızmış gibi algı oluşuyor"

Türkiye'de şöyle bir durum ortaya çıktı. İdeal olanı herkes doğru bildiğini söyleyebilmeli, yazabilmeli. Türkiye'de kutuplaşmanın verdiği bir durum var ortada bu kutuplaşma dolayısıyla herkesin kendisine göre mahallesi oluştu. Objektiflik, tarafsızlık sadece kendini hayata sol pencereden bakan gazetecilere yönelik, sadece onlar tarafısızmış gibi algı oluşuyor bu doğru değil. Onlarında kendi mahalleleri var.

"Haber 7'ye, Yeni Şafak Gazetesi'ne ödül verdiğini görmedim"

Bu taraftan da eksik, yanlış görüşlerini paylaşan isimler varsa onlar da eleştirilebilir. Yıllarca ödül törenleri yapıldı. Ben bir Haber 7'ye, Yeni Şafak Gazetesi'ne Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti'nin ödül verdiğini görmedim. Bu da bir eleştiri. Keşke hak edenler eşit, objektif jüriler tarafından tespit edilse. Ona itiraz etmemiz mümkün değil. 

